Kosovo (senza Rrahmani) e Polonia a casa! Turchia e Svezia vanno ai Mondiali
Si sono conclusi i primi 90 minuti dei quattro spareggi UEFA validi per la qualificazione al prossimo Mondiale. Arrivano i primi verdetti: Svezia e Turchia staccano il pass già nei tempi regolamentari, superando rispettivamente Polonia e Kosovo. Più equilibrio nelle altre due sfide, che restano ancora aperte dopo il novantesimo.
Le gare ai supplementari
Si deciderà tutto ai tempi supplementari per Bosnia ed Erzegovina-Italia e Repubblica Ceca-Danimarca, due incontri combattuti che non hanno trovato un vincitore nei tempi regolamentari. Le squadre in campo si giocano ora l’accesso alla fase finale del Mondiale nei minuti extra, con la tensione che cresce e ogni episodio che può risultare decisivo.
Di seguito i tabellini:
KOSOVO-TURCHIA 0-1
Marcatori: 53' Akturkoglu
Kosovo (4-4-2): Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari (80' Aliti), Gallapeni; Vojvoda (71' Zhegrova), Hodza, Rexhbecaj (80' Rashica), Muslija; Asllani, Muriqi. Commissario tecnico: Franco Foda.
Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik (89' Muldur), Kabak, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu (83' Elmali); Kokcu, Arda Guler (83' Ozcan), Yildiz (89' Gul); Akturkoglu (68' Yilmaz). Commissario tecnico: Vincenzo Montella.
Ammoniti: Hajdari (K), Akturkoglu (T), Yujsej (T), Calhanoglu (T), Celik (T), Muslija (K), Cakir (T)
SVEZIA-POLONIA 3-2
20' Elanga (S), 33' Zalewski (P), 44' Lagerbielke (S), 55' Swiderski (P), 88' Gyokeres (S)
Svezia (5-4-1): Nordfeldt; Svensson, Lagerbielke, Starfelt, Lindelof, Gudmundsson; Elanga (69' Bergvall), Ayari (90+2' Svanberg), Karlstrom (69' Zeneli), Nygren (81' Lundgren); Gyokeres. Commissario tecnico: Graham Potter.
Polonia (3-5-2): Grabara; Bednarek, Wisniewski, Kiwior; Cash (90+1' Grosicki), Zalewski (90+2' Piatek), Zielinski, Szymanski; Kaminski; Swiderski (63' Pietruszewski), Lewandowski. Commissario tecnico: Janb Urban.
Ammoniti: Kiwior (P), Karlstrom (S), Pietruszewski (P), Bergvall (S)
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