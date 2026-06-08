Koulibaly: "Sogno in grande, per me il Senegal è la squadra più forte al mondo"

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Kalidou Koulibaly disputerà i Mondiali con il Senegal. L'ex difensore del Napoli in un'intervista confessa il suo grande sogno.

Kalidou Koulibaly e il Senegal sognano in grande in vista del Mondiale ormai alle porte. "Io sogno in grande, per me il Senegal è la squadra più forte del mondo", ha dichiarato il capitano della Nazionale a RMC Sport.

Koulibaly sogna in grande verso i Mondiali

L'ex Napoli, oggi in forza all'Al-Hilal, ha poi proseguito così: "Il nostro obiettivo come minimo sono i quarti di finale. Poi, come tutti, abbiamo un sogno ancora più grande".