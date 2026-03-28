Manita del Belgio agli Stati Uniti: 70’ per De Bruyne

Manita del Belgio agli Stati Uniti: 70’ per De BruyneTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:45Mondiali
di Antonio Noto

Netta vittoria per il Belgio nell'amichevole internazionale di preparazione ai Mondiali 2026 contro gli Stati Uniti. I Red Devils si impongono prr 5-2. Passano in vantaggio gli States con il bianconero McKennie, pareggio belga con Debast a fine primo tempo.

Nella ripresa dilaga la nazionale di Rudi Garcia grazie alle reti di Onana, De Ketelaere su rigore e doppietta di Lukebakio. Agyemang segna il secondo gol americano a tre minuti dalla fine. 70' In campo per il trequartista del Napoli Kevin De Bruyne, sostituito da Teilemans. 