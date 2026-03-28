Manita del Belgio agli Stati Uniti: 70’ per De Bruyne
TuttoNapoli.net
Netta vittoria per il Belgio nell'amichevole internazionale di preparazione ai Mondiali 2026 contro gli Stati Uniti. I Red Devils si impongono prr 5-2. Passano in vantaggio gli States con il bianconero McKennie, pareggio belga con Debast a fine primo tempo.
Nella ripresa dilaga la nazionale di Rudi Garcia grazie alle reti di Onana, De Ketelaere su rigore e doppietta di Lukebakio. Agyemang segna il secondo gol americano a tre minuti dalla fine. 70' In campo per il trequartista del Napoli Kevin De Bruyne, sostituito da Teilemans.
Pubblicità
Mondiali
Italia, Dimarco: "Esultanza? Reazione istintiva, non volevo mancare di rispetto! Poco rispettosa ripresa tv"
Copertina Clamoroso, il caso Lukaku si aggrava! Pugno duro del Napoli: ecco cosa rischia di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Bianchini: “Vi svelo il modello Napoli! ADL un visionario, Conte ci fa crescere. Su stadio e città..."
Arturo MinerviniPodcastBellinazzo: "Ecco cosa cambia per il Napoli con le nuove regole sul blocco del mercato"
Pierpaolo MatroneBlocco mercato gennaio, che paradosso per il Napoli! Ora la Figc cambia le norme: i dettagli
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play..."
Pierpaolo MatroneRinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piatto
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com