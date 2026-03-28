Milinkovic-Savic in campo tutta la gara con la Serbia: brutta serata con la Spagna
TuttoNapoli.net
Impegno internazionale per Vanja Milinkovic-Savic, protagonista con la Serbia nell’amichevole persa 3-0 contro la Spagna. Il portiere del Napoli è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nella gara disputata a Vila-real, offrendo comunque una prestazione di continuità nonostante il risultato.
Com'è andata la partita tra Spagna e Serbia
La Roja ha dominato l’incontro grazie alla doppietta di Oyarzabal e al gol di Munoz, in una sfida segnata anche dagli assist di giocatori del Barcellona. Tra i protagonisti della Serie A, oltre al portiere azzurro, spazio anche per Pavlovic, Kostic e Samardzic con minutaggi diversi.
Pubblicità
Mondiali
Copertina Clamoroso, il caso Lukaku si aggrava! Pugno duro del Napoli: ecco cosa rischia di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
06 apr 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Arturo MinerviniPodcastBellinazzo: "Ecco cosa cambia per il Napoli con le nuove regole sul blocco del mercato"
Pierpaolo MatroneBlocco mercato gennaio, che paradosso per il Napoli! Ora la Figc cambia le norme: i dettagli
Arturo MinerviniDa 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Roba straordinaria in 7 mesi! Finalmente un clean sheet! Sul doppio play..."
Pierpaolo MatroneRinnovo Spinazzola, Sky: vuole restare, ma c'è la Juventus! Ecco le due offerte sul piatto
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com