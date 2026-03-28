Milinkovic-Savic in campo tutta la gara con la Serbia: brutta serata con la Spagna

Milinkovic-Savic in campo tutta la gara con la Serbia: brutta serata con la SpagnaTuttoNapoli.net
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Oggi alle 10:15Mondiali
di Pierpaolo Matrone

Impegno internazionale per Vanja Milinkovic-Savic, protagonista con la Serbia nell’amichevole persa 3-0 contro la Spagna. Il portiere del Napoli è rimasto in campo per tutti i 90 minuti nella gara disputata a Vila-real, offrendo comunque una prestazione di continuità nonostante il risultato.

Com'è andata la partita tra Spagna e Serbia

La Roja ha dominato l’incontro grazie alla doppietta di Oyarzabal e al gol di Munoz, in una sfida segnata anche dagli assist di giocatori del Barcellona. Tra i protagonisti della Serie A, oltre al portiere azzurro, spazio anche per Pavlovic, Kostic e Samardzic con minutaggi diversi.