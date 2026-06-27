Olanda, Kluivert: "Io e Lang ci siamo ritrovati: abbiamo situazioni simili"

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Justin Kluivert, attaccante dell'Olanda, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di AD.nl nella quale ha parlato anche del suo compagno di squadra Noa Lang e di cosa comporta giocare da subentranti: "Ci siamo un po' ritrovati, perché le nostre situazioni sono simili. Condividiamo questo aspetto. Una rosa è composta da molti più giocatori rispetto agli undici titolari e il Ct può schierarne solo undici. Siamo una squadra, questo è l'importante. Il Marocco è una partita da non perdere. Anche loro stanno facendo bene, sarà una bella sfida

Molto spesso le grandi partite si decidono alla fine. Spesso grazie ai subentranti. È quello a cui punto. Sono pronto per questo, mi alleno duramente ogni giorno per questo. E sì, me lo immagino anche. Cerco quell'unico momento in cui puoi essere davvero importante per gli Oranje. II Ct conosce le mie qualità, sa che i mesi prima dei Mondiali sono stati duri per me. Deve fare delle scelte, ma sono felicissimo di aver giocato per la prima volta in un Mondiale contro la Tunisia. Apprezzo il fatto che avesse bisogno di me in quella partita. È stato un bel momento, ora sono ufficialmente in un Mondiale. L'infortunio al ginocchio è arrivato in un momento così fastidioso, questo Mondiale avrebbe anche potuto essere diverso per me. Ma va bene così, c'è ancora così tanto per cui giocare qui".