Ufficiale Panama-Inghilterra, le formazioni ufficiali: Kane dal 1', ma Tuchel cambia la trequarti

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Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Panama e Inghilterra, valido per il terzo turno del Girone L dei Mondiali. Tomas Tuchel fa alcuni cambi nell'undici titolare: in difesa dentro O'Reilly e Quansah sulle corsie, in mediana arretra Bellingham prendendo il posto di Rice, rivoluzione sulla trequarti con il trio Saka-Rogers-Rashford alle spalle di Kane. Di seguito le formazioni ufficiali:

PANAMA (5-4-1): Mosquera; Murillo, Cordoba, Escobar, Andrade, Gutierrez; Martinez, Harbey, Barcenas, Rodriguez J.L.; Rodriguez T.

A disposizione: Mejia, Samudio, Bleckman, Farina, Ramos, Davis, Miller, Carrasquilla, Diaz Quintero, Godoy, Yanis, Fajardo, Waterman, Londono.

Commissario Tecnico: Thomas Christiansen.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Bellingham; Saka, Rogers, Rashford; Kane.

A disposizione: Henderson, Trafford, Chalobah, Burn, Spence, Rice, Henderson, Mainoo Eze, Gordon, Watkins, Madueke, Toney.

Commissario Tecnico: Thomas Tuchel.

Girone L, la classifica:

1. Inghilterra 4 punti, 4 gol fatti e 2 gol subiti (2 partite giocate)

2. Ghana 4 punti, 1 gol fatto e 0 gol subiti (2 partite giocate)

3. Croazia 3 punti, 3 gol fatti e 4 gol subiti (2 partite giocate)

4. Panama 0 punti, 0 gol fatti e 2 gol subiti (2 partite giocate)