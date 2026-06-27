Ufficiale Croazia-Ghana, le formazioni ufficiali: le scelte di Dalic e Queiroz

vedi letture

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Croazia e Ghana, valido per il terzo turno del Girone L dei Mondiali. Nei Vatreni, il ct Zlatko Dalic schiera un 4-2-3-1 con tanti volti noti alla Serie A: in difesa Pongracic e Perisic da terzino sinisitro, il duo Modric-Kovacic in mediana e la trequarti composta da Vlasic, Sucic e Baturina. Nella nazionale di Carlos Queiroz, spazio a un 4-33 con il tridente Sulemana-Ayew-Semenyo. Di seguito le formazioni ufficiali.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Modric, Kovacic; Vlasic, P. Sucic, Baturina; Budimir.

A disposizione: Kotarski, Pandur, Caleta-Car, Erlic, Fruk, Gvardiol, Kakic, Kramaric, Matanovic, Moro, Musa, Marco Pasalic, Mario Pasalic, L. Sucic, Vuskovic.

Allenatore: Zlatko Dalic.

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Luckassen, Mensah; Partey, Owusu, Sibo; Sulemana, Ayew, Semenyo.

A disposizione: Anang, Ati Zigi, Adu, Baba, Boakye, Bonsu Baah, Fatawu, Mumin, Nuamah, Opoku, Peprah, Seidu, Thomas-Asante, Williams, Yirenkyi. Allenatore: Carlos Queiroz.

ARBITRO: Fischer (Canada).

Girone L, la classifica:

1. Inghilterra 4 punti, 4 gol fatti e 2 gol subiti (2 partite giocate)

2. Ghana 4 punti, 1 gol fatto e 0 gol subiti (2 partite giocate)

3. Croazia 3 punti, 3 gol fatti e 4 gol subiti (2 partite giocate)

4. Panama 0 punti, 0 gol fatti e 2 gol subiti (2 partite giocate)