Mondiali, il quadro completo degli ottavi di finale: si parte oggi con due partite

vedi letture

Partono gli ottavi di finale della coppa del Mondo: spicca Portogallo-Spagna già in programma lunedì sera.

Con Colombia-Ghana, terminata 1-0, si è completato il quadro dei sedicesimi di finale dei mondiali: non sono mancate sorprese con l'eliminazione della Germania a favore del Paraguay e l'exploit Capo Verde che ha lottato con le unghie e con i denti fino all'ultimo con l'Argentina.

Il programma si aprirà con Canada-Marocco, in calendario sabato alle ore 19, seguito da Paraguay-Francia alle 23. Domenica sera toccherà invece al Brasile, chiamato ad affrontare la Norvegia di Erling Haaland alle 22. Nella notte tra domenica e lunedì, alle ore 2, sarà la volta di Messico-Inghilterra, altra sfida che promette spettacolo. Ecco il quadro completo degli ottavi di finale:

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE

Canada-Marocco (sabato 4 luglio, ore 19:00)

Paraguay-Francia (sabato 4 luglio, ore 23:00)

Brasile-Norvegia (domenica 5 luglio, ore 22:00)

Messico-Inghilterra (lunedì 6 luglio, ore 02:00)

Portogallo-Spagna (lunedì 6 luglio, ore 21:00)

USA-Belgio (martedì 7 luglio, ore 02:00)

Argentina-Egitto (martedì 7 luglio, ore 18:00)

Svizzera-Colombia (martedì 7 luglio, ore 22:00)