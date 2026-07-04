Mondiali, il quadro completo degli ottavi di finale: si parte oggi con due partite
Con Colombia-Ghana, terminata 1-0, si è completato il quadro dei sedicesimi di finale dei mondiali: non sono mancate sorprese con l'eliminazione della Germania a favore del Paraguay e l'exploit Capo Verde che ha lottato con le unghie e con i denti fino all'ultimo con l'Argentina.
Il programma si aprirà con Canada-Marocco, in calendario sabato alle ore 19, seguito da Paraguay-Francia alle 23. Domenica sera toccherà invece al Brasile, chiamato ad affrontare la Norvegia di Erling Haaland alle 22. Nella notte tra domenica e lunedì, alle ore 2, sarà la volta di Messico-Inghilterra, altra sfida che promette spettacolo. Ecco il quadro completo degli ottavi di finale:
IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI DI FINALE
Canada-Marocco (sabato 4 luglio, ore 19:00)
Paraguay-Francia (sabato 4 luglio, ore 23:00)
Brasile-Norvegia (domenica 5 luglio, ore 22:00)
Messico-Inghilterra (lunedì 6 luglio, ore 02:00)
Portogallo-Spagna (lunedì 6 luglio, ore 21:00)
USA-Belgio (martedì 7 luglio, ore 02:00)
Argentina-Egitto (martedì 7 luglio, ore 18:00)
Svizzera-Colombia (martedì 7 luglio, ore 22:00)
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