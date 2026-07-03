Ufficiale Australia-Egitto, le formazioni ufficiali: Volpato titolare, la scelta su Salah

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Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Australia ed Egitto, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali. Nella nazionale verdeoro, il commissario tecnico Tony Popović schiera dal primo minuto Circati e Volpato, volti noti alla Serie A. Nella nazionale africana di Hossam Hassan, stringe i denti e scende in campo Mohamed Salah - le cui condizioni fisiche erano in dubbio - ed insieme a lui c'è Omar Marmoush. Di seguito le formazioni ufficiali:

AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Circati, Souttar, Herrington; Bos, O'Neill, Irvine, Behich; Volpato, Metcalfe; Irankunda. Commissario tecnico: Tony Popović

EGITTO (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Rabia, Ibrahim, Hafez; Fathy, Attia; Ashour, Salah, Ziko; Marmoush. Commissario tecnico: Hossam Hassan