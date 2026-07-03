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Argentina-Capo Verde, le formazioni ufficiali: Messi titolare con Lautaro

Argentina-Capo Verde, le formazioni ufficiali: Messi titolare con LautaroTuttoNapoli.net
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Ieri alle 22:50Mondiali
di Davide Baratto

Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match tra Argentina e Capo Verde, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali.

ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Martinez, Medina; De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada; Messi, La. Martinez. Commissario tecnico: Lionel Scaloni.

CAPO VERDE (4-1-4-1): Vozinha; Moreira, Lopez, Borges, S. Cabral; Pina; Mendes, L. Duarte, D. Duarte, J. Cabral; Da Costa. Commissario tecnico: Leitao Brito.