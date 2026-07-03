Mondiali, avanza l'Egitto: battuta l'Australia ai calci di rigore

Mondiali, avanza l'Egitto: battuta l'Australia ai calci di rigoreTuttoNapoli.net
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Ieri alle 23:10Mondiali
di Davide Baratto

Termina sul risultato di 1-2 dopo calci di rigore il match tra Australia ed Egitto, valido per i sedicesimi di finale dei Mondiali. Partita equilibrata: la sblocca la nazionale africana nel primo tempo grazie al gol di Hashour, nella ripresa pareggiano subito i verdeoro provocando l'autogol di Hany. Così sul parziale di 1-1, la gara va prima ai supplementari ed infine ai rigori: ad avere la meglio è l'Egitto che segna fa quattro su quattro dal dischetto, mentre sono due gli errori dell'Australia. 