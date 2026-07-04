Il Napoli passa ai piani B? Ritorno su Natali e per la fascia rispunta Dodò

Il Napoli passa ai piani B? Ritorno su Natali e per la fascia rispunta Dodò
Oggi alle 08:10Calciomercato Napoli
di Redazione Tutto Napoli.net
Calciomercato Napoli, le ultimissime sul Napoli dopo aver perso Khalaili e Gila

Il Napoli torna su Andrea Natali. Dopo il sorpasso del Milan su Mario Gila, con un'operazione che dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni una volta trovato l'accordo col giocatore, il club partenopeo guarda già oltre e ripensa ad un investimento in prospettiva. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nel mirino è tornato il promettente difensore classe 2008, figlio di Cesare, di proprietà del Bayer Leverkusen, che piace anche ad altre big.

Napoli su Natali, ma non solo dopo gli obiettivi sfumati

Non solo il difensore. Per quanto riguarda la fascia destra rimane aperta la pista che porta a Dodò della Fiorentina. Anche per l'altro primo obiettivo dell'estate, Anan Khalaili, infatti, si registrano difficoltà dopo l'inserimento dell'Inter che sembra poter colmare le richieste dell'Union Saint-Gilloise. I nerazzurri, perso Palestra, hanno risorse per poter sostituire Dumfries.