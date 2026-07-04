Il Napoli passa ai piani B? Ritorno su Natali e per la fascia rispunta Dodò
Il Napoli torna su Andrea Natali. Dopo il sorpasso del Milan su Mario Gila, con un'operazione che dovrebbe chiudersi nei prossimi giorni una volta trovato l'accordo col giocatore, il club partenopeo guarda già oltre e ripensa ad un investimento in prospettiva. Secondo quanto riferito da Sky Sport, nel mirino è tornato il promettente difensore classe 2008, figlio di Cesare, di proprietà del Bayer Leverkusen, che piace anche ad altre big.
Napoli su Natali, ma non solo dopo gli obiettivi sfumati
Non solo il difensore. Per quanto riguarda la fascia destra rimane aperta la pista che porta a Dodò della Fiorentina. Anche per l'altro primo obiettivo dell'estate, Anan Khalaili, infatti, si registrano difficoltà dopo l'inserimento dell'Inter che sembra poter colmare le richieste dell'Union Saint-Gilloise. I nerazzurri, perso Palestra, hanno risorse per poter sostituire Dumfries.
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