Ufficiale Mondiali, al via gli ottavi di finale: le formazioni ufficiali di Canada-Marocco

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Canada-Marocco, sono state annunciate le formazioni ufficiali degli ottavi dei Mondiali 2026: le scelte di Marsch e Ouahbi.

Canada e Marocco inaugurano il programma degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. I padroni di casa si affidano al collaudato 4-4-2 di Jesse Marsch, con Crépeau tra i pali e la coppia centrale composta da Bombito e dal giovane De Fougerolles. Sulle fasce agiranno Johnston e Laryea, ancora preferito a Davies, con il compito di garantire spinta e intensità in entrambe le fasi di gioco. In mezzo al campo spazio a Eustaquio e Sigur, chiamati a dare equilibrio alla manovra, mentre Buchanan e Ahmed avranno il compito di allargare il gioco e attaccare gli spazi. In attacco nessuna sorpresa: Jonathan David sarà il principale riferimento offensivo, affiancato da Oluwaseyi, scelto per il suo lavoro senza palla e la capacità di guidare il pressing.

Canada-Marocco, le formazioni ufficiali

Il Marocco risponde con il consueto 4-2-3-1 di Mohamed Ouahbi, confermando gran parte della formazione protagonista di un'ottima fase a gironi. In difesa spiccano gli esterni Hakimi e Mazraoui, chiamati a garantire spinta e pericolosità sulle corsie laterali. A centrocampo viene confermata la fiducia al giovanissimo Bouaddi, che farà coppia con il romanista El Aynaoui: una scelta che conferma la grande considerazione del commissario tecnico nei confronti del talento del Lilla, tra le rivelazioni del torneo. Sulla trequarti ci sarà invece grande qualità con Diaz, Ounahi ed El Khannouss alle spalle di Saibari, nuovo acquisto del Bayern Monaco.

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea; Buchanan, Sigur, Eustaquio, Ahmed; David, Oluwaseyi.

Marocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.