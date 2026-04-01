Non si dimette nessuno! Buffon: "Vedremo a giugno!", Gattuso: "Futuro? Non oggi"

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Gianluigi Buffon, componente dello staff della Federazione, ha parlato da Zenica dopo l'eliminazione contro la Bosnia

Gianluigi Buffon, componente dello staff della Federazione, ha parlato da Zenica dopo l'eliminazione contro la Bosnia. “È un momento delicato e bisogna prendersi il proprio tempo, necessario, per fare le valutazioni corrette. La stagione sportiva finirà a giugno e fino a lì è corretto e doveroso dare la disponibilità alla Federazione, al presidente, a chi ha avuto fiducia in me. Se vi siete accorti che qualcosa sta migliorando ci fa piacere, ma l’obiettivo più grande era quello di andare al Mondiale. In questo momento è quello che fa male e rischia di far ragionare in maniera contorta e poco lucida. Mi fermo qua, fino a giugno ci siamo, poi per le altre valutazioni vediamo come si dipana la matassa”.

Poi c'è Gennaro Gattuso. “C’è tanta delusione e amarezza per come è arrivata questa sconfitta. Bisogna accettarla, questo sport mi ha dato tantissime gioie e qualche amarezza. Sono molto orgoglioso perché meritavamo un finale diverso per come l’hanno vissuta in questi 7-8 mesi. Del mio futuro, oggi, non interessa nulla. Fa male, veramente male”.

“Preferivo difendere diversamente con Bastoni, scappando all’indietro. È stato un crescendo, ho conosciuto tanti calciatori. Bisogna rivedere qualcosina anche a livello arbitrale, perché tante scelte non mi hanno convinto”.