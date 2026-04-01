"Orgoglio", "crescita", "eroi". Gattuso e Gravina, ma che partita avete visto?

vedi letture

Di sconcertante quasi quanto la terza mancata partecipazione consecutiva dell'Italia al Mondiale ci sono le analisi post-gara dei protagonisti

Di sconcertante quasi quanto la terza mancata partecipazione consecutiva dell'Italia al Mondiale ci sono le analisi post-gara dei protagonisti, scrive Raimondo De Magistris su Tuttomercatoweb.com, criticando anche il dopo-partita della nazionale. I numeri a fine partita infatti hanno raccontato di un successo meritato dei padroni di casa: 30 tiri per la Bosnia, solo nove quelli dell'Italia. Possesso palla nettamente ad appannaggio dei padroni di casa e anche le grandi occasioni. La sconfitta insomma contro la squadra numero 66 del Ranking FIFA poteva essere nell'ordine delle cose visto lo svolgimento della gara, eppure nel post-partita a sentire i protagonisti pare che l'Italia abbia dominato.

Così Gattuso ai microfoni di 'Sky': "Ho finito di parlare adesso alla squadra, posso solo ringraziare questo gruppo di ragazzi. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Erano anni che non vedevo una nazionale così. Fa male ma dobbiamo accettarlo. Non voglio parlare di arbitri, potevamo fare il secondo gol e abbiamo sofferto. Sono orgoglioso di questi ragazzi, fa male accettare un epilogo così'. Serve tempo, è una bella mazzata".

C'è poi Gravina che ha parlato di crescita incredibile in conferenza stampa: “Lo stato d’animo è piuttosto evidente, soprattutto per come è maturato questo risultato. Permettetemi di fare i complimenti ai ragazzi, in questi mesi hanno avuto una crescita incredibile, molti di voi non hanno potuto apprezzare il clima e l’atmosfera in questi ultimi mesi. La partita l’avete vista tutti. C’è poco da commentare, il mister li ha definiti eroici. I ragazzi hanno dato tutto ciò che potevano dare", ha detto il presidente della FIGC. Poi vai a vedere gli xG e nel caso della Bosnia dicono 1.73, mentre per l'Italia 0.86. I numeri contro la realtà che ci raccontiamo: ormai il nostro calcio vive in un mondo tutto suo.