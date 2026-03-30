Probabile formazione Italia per il playoff con la Bosnia: la scelta su Politano
Nessuna rivoluzione in vista per l’Italia di Gennaro Gattuso. La rifinitura di Coverciano conferma la volontà del ct di puntare sullo stesso undici che ha battuto l’Irlanda del Nord. Davanti a Donnarumma agiranno Mancini, Bastoni e Calafiori, con Politano e Dimarco sulle corsie nel 3-5-2.
La scelta di Gattuso sulla coppia d'attacco per Bosnia-Italia
A centrocampo Barella e Tonali affiancheranno Locatelli, favorito su Cristante. In attacco niente novità: Pio Esposito partirà ancora dalla panchina, spazio dal primo minuto a Retegui e Kean. Gli azzurri affronteranno la Bosnia a Zenica con l’obiettivo di dare continuità al successo precedente.
Probabile formazione Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Caprile, Scalvini, Gatti, Buongiorno, Cambiaso, Frattesi, Cristante, Pisilli, Spinazzola, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.
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