Probabile formazione Italia per il playoff con la Bosnia: la scelta su Politano

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Davanti a Donnarumma agiranno Mancini, Bastoni e Calafiori, con Politano e Dimarco sulle corsie nel 3-5-2.

Nessuna rivoluzione in vista per l’Italia di Gennaro Gattuso. La rifinitura di Coverciano conferma la volontà del ct di puntare sullo stesso undici che ha battuto l’Irlanda del Nord. Davanti a Donnarumma agiranno Mancini, Bastoni e Calafiori, con Politano e Dimarco sulle corsie nel 3-5-2.

La scelta di Gattuso sulla coppia d'attacco per Bosnia-Italia

A centrocampo Barella e Tonali affiancheranno Locatelli, favorito su Cristante. In attacco niente novità: Pio Esposito partirà ancora dalla panchina, spazio dal primo minuto a Retegui e Kean. Gli azzurri affronteranno la Bosnia a Zenica con l’obiettivo di dare continuità al successo precedente.

Probabile formazione Italia (3-5-2) - Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. A disposizione: Carnesecchi, Caprile, Scalvini, Gatti, Buongiorno, Cambiaso, Frattesi, Cristante, Pisilli, Spinazzola, Raspadori, Esposito. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.