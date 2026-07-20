Ufficiale Spagna pigliatutto: Rodri è l'MVP Mondiale, Cubarsì batte Yamal come miglior giovane

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Mondiale 2026, tutti i premi individuali sono stati assegnati ai giocatori spagnoli che hanno dominato

La Spagna ha battuto l'Argentina, dominando la partita, laurendosi campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. A firmare il trionfo è stato Ferran Torres, autore del gol che al minuto 106 che ha buttato giù il muro di un'Argentina costretta a giocare in dieci uomini i tempi supplementari dopo l'espulsione di Enzo Fernandez al 93 e stremata dalle rincorse sul possesso spagnolo. Non solo la Coppa del Mondo: il successo ha permesso alla Spagna di fare anche incetta di premi a livello individuale.

Rodri MVP, Cubarsì miglior giovane battendo Yamal

Il capitano Rodri con un'altra partita straordinaria si è aggiudicato il Pallone d'Oro del Mondiale, riservato al miglior giocatore del torneo. Pau Cubarsì è invece stato premiato come miglior giovane di questa fase finale del Campionato del mondo battendo il compagno di squadra Lamine Yamal che è comunque diventato il più giovane nella storia del calcio ad avere vinto sia gli Europei che i Mondiali. Unai Simon è secondo la FIFA il miglior portiere dei Mondiali 2026 (un solo gol subito, del resto) mentre Ferran Torres è l'MVP della finale.