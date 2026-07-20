Spagna da record! 38 partite senza sconfitte, superata l'Italia di Mancini
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Roja è ora imbattuta da 38 partite consecutive considerando tutte le competizioni, il record assoluto per una nazionale europea o sudamericana.
Con il successo nella finale del Mondiale contro l'Argentina, la Spagna allunga ulteriormente la propria striscia di imbattibilità. La Roja è ora imbattuta da 38 partite consecutive considerando tutte le competizioni, il record assoluto per una nazionale europea o sudamericana.
La Spagna supera l'Italia di Mancini
Con questa vittoria la Spagna "batte" l'Italia, che dal 2018 al 2021, sotto la guida di Mancini culminata nella vittoria dell'Europeo, l'Italia aveva toccato 37 partite consecutive senza mai perdere.
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