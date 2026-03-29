Tris Francia alla Colombia: in rete anche Thuram, a riposo i due del Milan

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Nell’amichevole contro la Colombia arrivano segnali più che positivi, soprattutto grazie alla prestazione di Désiré Doué, protagonista assoluto del match.

La Francia chiude nel migliore dei modi il tour americano, dopo il successo contro il Brasile. Nell’amichevole contro la Colombia arrivano segnali più che positivi, soprattutto grazie alla prestazione di Désiré Doué, protagonista assoluto del match. Il talento del Paris Saint-Germain sblocca la gara al 30’, con un tiro deviato da Muñoz che sorprende il portiere Montero: una rete che vale l’1-0 e anche il suo primo gol con la nazionale maggiore.

Doué show, Thuram decisivo

Nel finale del primo tempo arriva anche il raddoppio firmato da Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, che consente ai Bleus di andare all’intervallo sul doppio vantaggio. Nella ripresa è ancora Désiré Doué a prendersi la scena, realizzando la doppietta su assist dello stesso Thuram, prima dell’ingresso in campo di Kylian Mbappé. Nel finale la Colombia accorcia con Campaz, ma la partita si chiude sul 3-1 per la Francia. Da segnalare anche i novanta minuti disputati dagli juventini Juan Cabal e Pierre Kalulu, mentre non hanno giocato i due rossoneri Maignan e Rabiot, quest'ultimo a riposo dopo una botta rimediata al ginocchio.