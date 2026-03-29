Ultim'ora Rabiot, botta al ginocchio con la Francia: ansia Milan verso il Napoli

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Adrien Rabiot ha saltato la rifinitura con la nazionale francese dopo un colpo al ginocchio e rischia di non scendere in campo.

Brutte notizie per il Milan durante la sosta per le nazionali. Adrien Rabiot non ha preso parte all'allenamento di rifinitura della Francia dopo aver accusato un problema al ginocchio in seguito a un colpo ricevuto nelle ultime ore. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha scelto di non rischiare il centrocampista rossonero, lasciandolo a riposo in via precauzionale in attesa di valutarne le condizioni nelle prossime ore.

Francia-Colombia amichevole: Rabiot out, probabile forfait per il centrocampista del Milan

Il centrocampista ex Juventus potrebbe non scendere in campo nell'amichevole di questa sera tra Francia e Colombia. Una scelta prudenziale che lascia aperta ogni ipotesi sulle sue reali condizioni fisiche. Il Milan monitora la situazione con attenzione, consapevole che Rabiot rappresenta un elemento fondamentale negli equilibri tattici di Allegri in vista del rush finale di stagione.

Napoli-Milan, Rabiot a rischio: il big match del Maradona si avvicina con un'emergenza a centrocampo

L'apprensione in casa Milan cresce in vista della delicata trasferta al Maradona contro il Napoli. Perdere Rabiot, o ritrovarlo in condizioni non ottimali dopo la sosta, sarebbe un problema serio per i rossoneri in uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Le prossime ore saranno decisive per capire l'entità del problema al ginocchio e i tempi di recupero del centrocampista francese.