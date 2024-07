Abodi: "Per gli stadi di Euro 2032 cantieri entro aprile 2027"

vedi letture

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 15 LUG - Per gli stadi per Euro 2032 "si va avanti col gruppo di lavoro del Comitato Interistituzionale creato per gli stadi degli Europei insieme a Ministero dell'Economia, Figc, Istituto per il Credito Sportivo, Sace, Invimit, Cdp e Sport e Salute. Sicuramente arriveremo all'appuntamento dell'ottobre 2026, per indicare i cinque stadi, con apertura degli eventuali cantieri entro aprile 2027". Lo ha detto il ministro dello Sport, Andrea Abodi, a Empoli. "Ho letto scetticismo - ha aggiunto - ma sono convinto che abbiamo tante cose da fare e che le stiamo facendo nel modo giusto". (ANSA).