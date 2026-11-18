Ufficiale Torna il maltempo in Campania: allerta gialla da domani, i dettagli

Allerta meteo gialla a Napoli e in Campania dal 19 al 20 novembre: previsti temporali, vento forte, mareggiate e rischio allagamenti.

Torna il maltempo a Napoli e in tutta la Campania, con una nuova allerta meteo di colore giallo diramata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di giovedì 19 novembre 2026. L'avviso entrerà in vigore alle ore 8 di giovedì e resterà valido fino alle ore 8 di venerdì 20 novembre, interessando l'intero territorio regionale. Secondo le valutazioni del Centro Funzionale della Regione Campania, sono previste precipitazioni locali, anche sotto forma di rovesci e temporali isolati, che potranno raggiungere intensità moderata. I fenomeni dovrebbero attenuarsi progressivamente tra il pomeriggio e la serata. A preoccupare non saranno soltanto le piogge: sono attesi anche venti forti provenienti dai quadranti occidentali, accompagnati da raffiche locali, mentre il mare risulterà agitato o localmente molto agitato, con possibili mareggiate lungo le coste maggiormente esposte.

Allerta meteo Campania, rischio allagamenti e frane: l'avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile della Campania segnala un rischio idrogeologico localizzato su tutto il territorio regionale, con possibili allagamenti, disagi alla circolazione e criticità nelle zone più vulnerabili. Tra i fenomeni indicati nell'avviso figurano ruscellamenti superficiali con trasporto di materiale, accumuli d'acqua sulle strade, allagamenti di locali interrati e piani terra e possibili rigurgiti dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. Non si escludono inoltre innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua, con eventuali inondazioni delle aree limitrofe, oltre a cadute di massi e occasionali fenomeni franosi nei territori caratterizzati da maggiore fragilità idrogeologica. Particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle zone costiere, dove il vento forte potrebbe provocare mareggiate. La Protezione Civile regionale raccomanda alle autorità competenti di adottare tutte le misure necessarie per prevenire e limitare i possibili effetti del maltempo. L'allerta gialla resterà attiva per 24 ore, fino alla mattina di venerdì 20 novembre.