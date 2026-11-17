“L'uso del VAR e la sua disincentivazione", dibattito con Clemente di San Luca a Palazzo Marigliano

Napoli, il 9 dicembre a Palazzo Marigliano incontro sul VAR e presentazione del libro di Guido Clemente di San Luca.

Il ruolo del VAR, il rispetto delle regole del calcio e il rapporto tra diritto e competizione sportiva saranno al centro di un incontro in programma mercoledì 9 dicembre alle ore 17.30, presso Palazzo Marigliano, in via San Biagio dei Librai 39, a Napoli. L'iniziativa, promossa da Editoriale Scientifica, avrà come tema “L'uso del VAR e la sua disincentivazione. La genesi delle regole del calcio e la garanzia del loro rispetto” e sarà accompagnata dalla presentazione del libro Malatìa azzurra e identità. Dal terzo al quarto scudetto. Radiografia di una passione attraverso le regole, scritto da Guido Clemente di San Luca. A introdurre e condurre l'incontro sarà Alfredo De Dominicis, direttore responsabile di Editoriale Scientifica.

VAR, diritto e calcio: il dibattito con Clemente di San Luca a Palazzo Marigliano

L'appuntamento offrirà l'occasione per approfondire alcuni interrogativi fondamentali sul funzionamento delle regole calcistiche, sulla loro interpretazione e sulle garanzie necessarie per assicurare una competizione corretta. Tra gli argomenti affrontati figurano la natura giuridica delle regole del gioco, il rapporto tra fair competition e rispetto delle norme, la distinzione tra regole organizzative e tecniche, il valore giuridico delle linee guida dell'Organo tecnico arbitrale e i limiti della discrezionalità nell'interpretazione delle decisioni. Particolare attenzione sarà dedicata anche alla distinzione tra morale e diritto nell'applicazione delle regole. A discuterne con l'autore saranno Salvatore Boccagna e Giuliana Di Fiore, dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, e Lorenzo Casini, della Scuola IMT Alti Studi Lucca. Il confronto prenderà spunto anche dal volume dedicato alla passione azzurra, che ripercorre il percorso del Napoli dal terzo al quarto scudetto attraverso il tema delle regole.