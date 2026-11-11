Campania, allarmi bomba nelle scuole: domani si torna regolarmente in classe

Dopo le evacuazioni per la mail anonima che annunciava esplosioni negli istituti, la Regione lavora per garantire la ripresa delle attività didattiche.

Dopo le ore di paura vissute questa mattina a causa degli allarmi bomba, domani le scuole della Campania dovrebbero tornare regolarmente alla normalità. La Regione - riporta Rainews - è al lavoro per garantire la riapertura di tutti gli istituti, con l'assessore Andrea Morniroli in costante contatto con l'Ufficio Scolastico Regionale. In una lettera indirizzata ai dirigenti scolastici, Morniroli ha voluto rassicurare il mondo della scuola, annunciando anche l'avvio di una riflessione sulle misure da adottare per prevenire nuovi episodi: "Faremo di tutto per contrastare il tentativo destabilizzante di chi questa mattina ha deciso di attaccare la scuola. Nei prossimi giorni proveremo a capire quali strategie di prevenzione e sicurezza digitale possono essere messe in atto". Sulla stessa linea l'assessora all'Istruzione del Comune di Napoli, Maura Striano, che ha ribadito la priorità della tutela della comunità scolastica: "Intendo rassicurare tutti: la sicurezza di studentesse e studenti e di chi lavora a scuola è la nostra priorità assoluta".

Mail anonima e scuole evacuate: coinvolte Napoli e le province campane

L'emergenza era scattata in seguito a una mail anonima, inviata ai dirigenti scolastici di tutta Italia, nella quale veniva annunciata un'esplosione imminente. A Napoli sono stati evacuati numerosi istituti, dal centro cittadino a Monte di Dio e al Vomero. Le segnalazioni hanno interessato anche diversi comuni della provincia, compresa l'area vesuviana, da Torre Annunziata a Castello di Cisterna e Villaricca. Evacuazioni si sono registrate inoltre nel Salernitano, tra Nocera, Vallo della Lucania e Baronissi, e nelle province di Caserta e Avellino, con episodi ad Avella, Mugnano del Cardinale, Volturara e Montella. Dopo gli interventi e le verifiche delle autorità, l'obiettivo è consentire il regolare svolgimento delle lezioni già dalla giornata di domani.