Ufficiale Maltempo in Campania, nuova allerta meteo: vento forte e mareggiate

Campania, allerta meteo per vento forte e mareggiate dal 17 al 18 novembre: orari, zone interessate e rischi a Napoli.

Nuova allerta meteo in Campania per vento forte e mareggiate, con un avviso della Protezione Civile regionale valido dalle ore 20 di oggi, martedì 17 novembre, fino alle 16 di mercoledì 18 novembre. Secondo quanto comunicato dalla Regione, sono previsti venti localmente forti provenienti da Ovest-Sud-Ovest, con raffiche e mare agitato che potrebbero provocare mareggiate lungo le coste maggiormente esposte. L'avviso riguarda l'intero territorio regionale, con particolare attenzione alle aree costiere di Napoli e provincia, alle isole del Golfo e ai litorali della Campania. A differenza delle precedenti allerte legate alle precipitazioni, questa volta le criticità segnalate riguardano principalmente il vento e il moto ondoso, senza particolari rischi annunciati per le piogge.

Allerta meteo Campania, le zone interessate e le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile richiama l'attenzione soprattutto sulle possibili mareggiate e sui rischi provocati dalle forti raffiche di vento. Tra le zone costiere interessate figurano la Piana campana, Napoli, le isole e l'area vesuviana (zona 1), la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini (zona 3), il Tusciano e l'Alto Sele (zona 5), la Piana Sele e l'Alto Cilento (zona 6) e il Basso Cilento (zona 8). La Protezione Civile ha invitato le amministrazioni comunali ad adottare le misure necessarie per prevenire eventuali situazioni di pericolo, prestando particolare attenzione alla stabilità degli alberi, al verde pubblico e alle strutture esposte alle sollecitazioni del vento e del mare. Ai cittadini è consigliata prudenza nelle aree costiere, sui lungomari e nelle zone maggiormente esposte alle raffiche. L'allerta resterà in vigore fino alle ore 16 di mercoledì 18 novembre, salvo ulteriori aggiornamenti.