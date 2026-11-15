Ufficiale Maltempo in Campania, prorogata l'allerta meteo: temporali e rischio frane

Campania, allerta meteo gialla prorogata fino al 16 novembre: temporali a Napoli, rischio frane e allagamenti.

Non si ferma l'ondata di maltempo che sta interessando Napoli e il resto della Campania. La Protezione Civile regionale ha disposto la proroga dell'allerta meteo gialla fino alle ore 23:59 di lunedì 16 novembre 2026. Il provvedimento riguarda l'intero territorio regionale, dove sono previste ulteriori precipitazioni, anche a carattere temporalesco e di moderata intensità, soprattutto nella prima parte della giornata di lunedì. Resta dunque elevata l'attenzione per il rischio idrogeologico, con possibili criticità legate ad allagamenti, scorrimento delle acque sulle strade e instabilità dei terreni, già interessati dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni.

Allerta meteo Campania, rischio frane e allagamenti: le aree maggiormente esposte

Oltre al rischio idrogeologico esteso a tutta la Campania, la Protezione Civile ha confermato l'allerta gialla anche per il rischio idraulico in tre specifiche zone della regione. Si tratta della zona 3, che comprende la Penisola sorrentino-amalfitana, i Monti di Sarno e i Monti Picentini; della zona 5, relativa al Tusciano e all'Alto Sele; e della zona 6, che interessa la Piana Sele e l'Alto Cilento. La Protezione Civile ha invitato le amministrazioni comunali a mantenere operativi i Centri Operativi e ad adottare le misure necessarie per prevenire allagamenti, esondazioni, caduta massi e frane. Particolare attenzione viene richiesta anche dopo la cessazione delle precipitazioni, poiché la saturazione dei suoli potrebbe favorire ulteriori fenomeni di dissesto.