Nuovi allarmi bomba, evacuate scuole anche a Napoli e provincia: il messaggio alle famiglie

Nuovo allarme bomba nelle scuole di Napoli e provincia oggi 12 novembre. Diverse evacuazioni dopo la ricezione di email minatorie.

Torna la paura nelle scuole di Napoli e provincia. Nella mattinata di oggi, giovedì 12 novembre, diversi istituti scolastici hanno ricevuto una nuova email contenente minacce di attentati, simile a quella già recapitata nella giornata precedente. Il messaggio sarebbe firmato ancora una volta da Mihail Andropov, sedicente leader del fantomatico Vilayat di Misogistan. Tra gli istituti coinvolti figurerebbero il Galilei, il Siani, il Dante Alighieri, la scuola media Piscicelli e l'elementare Minucci, oltre al Carlo Levi di Marano. Le segnalazioni sarebbero in aumento e, a scopo precauzionale, è stata disposta l'evacuazione degli studenti negli istituti interessati.

Allarme bomba nelle scuole di Napoli: il messaggio inviato alle famiglie

Le minacce non riguarderebbero soltanto il territorio napoletano, ma sarebbero state recapitate anche ad altre scuole italiane. Nel testo delle email vengono formulate richieste politiche e gravi minacce, la cui attendibilità resta da accertare. Le dirigenze scolastiche hanno intanto informato le famiglie dell'attivazione delle procedure di sicurezza: “Si comunica che a seguito della ricezione di un'ulteriore segnalazione tramite posta elettronica relativa a un presunto allarme bomba, la dirigenza ha attivato le procedure previste dal piano d'emergenza”. Al momento non risultano conferme sulla presenza effettiva di ordigni negli istituti coinvolti.