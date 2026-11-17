Ufficiale Napoli-Torino, metro Linea 2 prolungata dopo la gara: orari e stazioni chiuse

Napoli-Torino, cinque treni straordinari della Linea 2 dopo la partita: ultima corsa alle 23.50, chiude Piazza Leopardi.

In occasione di Napoli-Torino, in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona, saranno attivati cinque treni straordinari della Linea 2 della metropolitana per agevolare il rientro dei tifosi al termine dell'incontro. L'iniziativa, organizzata da Regionale di Trenitalia in collaborazione con la Regione Campania e il Comune di Napoli, consentirà di prolungare il servizio ferroviario oltre il consueto orario di chiusura, mettendo a disposizione oltre 2.500 posti aggiuntivi. Le corse partiranno dalla stazione di Napoli Campi Flegrei e saranno dirette a Napoli San Giovanni-Barra, offrendo ai sostenitori azzurri un'alternativa all'utilizzo delle automobili e dei taxi. Secondo le informazioni diffuse da Trenitalia, l'ultimo treno straordinario da Campi Flegrei verso San Giovanni-Barra partirà alle ore 23.50, permettendo agli spettatori di organizzare il rientro dopo il fischio finale.

Napoli-Torino, metro Linea 2: chiude Piazza Leopardi, biglietteria aperta a Campi Flegrei. Attenzione allo sciopero

Per garantire la sicurezza e gestire il flusso dei passeggeri, Trenitalia predisporrà presidi di Assistenza alla Clientela e FS Security nelle stazioni di Napoli Campi Flegrei e Napoli Piazza Garibaldi, in collaborazione con le Forze dell'Ordine. L'accesso ai convogli sarà consentito esclusivamente ai viaggiatori muniti di regolare biglietto, acquistabile anche attraverso il sito ufficiale e l'app Trenitalia. La biglietteria di Napoli Campi Flegrei resterà aperta fino al termine dell'evento, mentre la stazione di Piazza Leopardi sarà chiusa a partire dalle ore 21.45. I tifosi sono invitati a procurarsi in anticipo il titolo di viaggio e a seguire le indicazioni del personale ferroviario per raggiungere le banchine dei treni straordinari. Attenzione anche allo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, proclamato dalle ore 21 di venerdì 20 novembre alle ore 20 di sabato 21 novembre: nonostante la conclusione dell'agitazione prima dell'inizio della partita, potrebbero verificarsi ripercussioni sulla regolarità del servizio anche nelle ore successive.