Altro che zona arancione: la Campania sarà 'rossa' per altre due settimane

La Campania resta in zona rossa Covid-19 altre 2 settimane: Rt è ancora alto e per questo si andrà avanti così anche per la prima metà di aprile. Smentite le ipotesi del giorno prima: la Campania resta in zona rossa Covid-19 almeno altre due settimane. Il dato dell’indice di contagio RT non è tale da determinare il declassamento al livello di rischio arancione. Grande è la delusione per i commercianti che speravano nell’ipotizzato passaggio in zona arancione.