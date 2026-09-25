America's Cup a Napoli, potenziati i trasporti: metro fino alle 2 e oltre 200 corse aggiuntive

Trasporto pubblico potenziato a Napoli dal 25 al 27 settembre per le regate della Louis Vuitton Cup. Più corse per metro, bus e funicolari.

In occasione delle regate della Louis Vuitton America's Cup a Napoli, ANM rafforza il servizio di trasporto pubblico per agevolare gli spostamenti di cittadini e visitatori. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre le principali linee di superficie prolungheranno il servizio fino alle 00:30, con un incremento dell'offerta di circa il 10%. Coinvolti i bus C16, R2, R5, R7, 128, 140, 151, 154, 181 e 612, i filobus 201, 202 e 204 e i tram 412 e 421.

Metro, funicolari e ascensori: tutti gli orari

Il potenziamento più significativo riguarda la metropolitana: la Linea 1 sarà attiva fino alle 02:00, mentre la Linea 6 prolungherà le corse fino alle 00:30. Nell'intero weekend sono previste oltre 200 corse aggiuntive, 60 sulla Linea 1 e 156 sulla Linea 6. Servizio fino alle 00:30 anche per la Funicolare di Mergellina, con circa 90 corse in più, e per l'Ascensore di Monte Echia. Gli ascensori Acton, Sanità e Chiaia resteranno invece operativi fino alle 22:15. Il piano straordinario accompagnerà così le tre giornate di regate, aumentando l'offerta di mobilità nelle ore di maggiore afflusso.