Anche a Napoli in piazza per George Floyd, manifestazione anti razzismo davanti al Consolato

Anche Napoli ha voluto dare il suo contributo all'onda antirazzista, partita dagli Usa dopo la morte di George Floyd, e che sta investendo tutto il mondo, con manifestazioni antirazziste a sostegno della causa afroamericana e non solo. Si sono radunate centinaia di persone all'esterno del Consolato americano, per chiedere giustizia nei confronti del caso George Floyd che sta infiammando il dibattito politico americano e non solo. Manifestazione pacifica, nata su Facebook ed assolutamente apartitica, come hanno spiegato anche alcuni organizzatori.