Ancora terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 2.4

Tornano a tremare i Campi flegrei. Continuano le scosse di terremoto nell'area interessata da continui sciami sismici. L'ultima rilevata in ordine di tempo è stata oggi alle 14.46 come rilevano i sensori dell'Ingv. Secondo i calcoli dei sismografi, la scossa è stata di magnitudo 2.4 con una profondità di tre chilometri con epicentro in via di Pozzuoli a Bagnoli. Il terremoto è stato avvertito in tutta l'area e segnalato dai cittadini del posto e di varie zone di Napoli sui social. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.