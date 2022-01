Campania, De Luca sulle scuole chiuse: "Ci muoviamo su piano di piena legittimità"

"Noi riteniamo di muoverci su un piano di piena legittimità". Così Vincenzo De Luca, Governatore della Campania, risponde ai microfoni di Repubblica sulla questione delle scuole chiuse: "Siamo in una situazione di straordinaria e drammatica emergenza, che solo il governo non vede. La cosa davvero scandalosa è che il governo non ha riunito il Comitato tecnico scientifico come chiesto da tutte le Regioni, per avere una base sanitaria oggettiva e autorevole su cui fondare le decisioni.

La nostra ordinanza invece, è conseguente alle valutazioni della nostra Unità di crisi e di tutti i dirigenti sanitari, sul piano epidemiologico e vaccinale" spiega De Luca.