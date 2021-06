Caserta, incendio al PalaMaggiò: distrutte palestre e uffici

Ci sono volute oltre tre ore e quattro squadre dei vigili del fuoco per domare l’incendio che si è sviluppato in serata all’interno del PalaMaggiò di Castel Morrone, alle porte di Caserta. La struttura, che non ospita da due anni nessuna attività, è rimasta seriamente danneggiata nella parte retrostante. Le fiamme non hanno per fortuna intaccato il campo da gioco e le tribune, ma si sono poi propagate anche agli uffici amministrativi al primo piano non incontrando alcun ostacolo. Il rogo si è sviluppato poco dopo le 19 e far scattare l'allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Le cause dell'incendio potrebbero essere di natura dolosa, sarebbe verosimile l’ipotesi di un corto circuito in quanto l'impianto, desolatamente abbandonato, è privo di allacciamento per l’energia elettrica. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.