Circumvesuviana, incidente mortale alla stazione di Botteghelle: c'è anche un ferito

Gravissimo incidente ferroviario accaduto in in serata nella zona di Napoli Est, come riporta l'edizione online di Repubblica Napoli. Un capostazione Eav, Salvatore Brancaccio, in servizio alla stazione Circumvesuviana di Botteghelle è morto e un addetto alle pulizie è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all'Ospedale del Mare. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, secondo una prima ricostruzione in zona, dove c'è un'area di smistamento dei convogli della Circumvesuviana, si stava procedendo ad una operazione di bonifica e pulizia. Il camion, che era fermo, per cause ancora in corso di accertamento, ha preso la corsa travolgendo alcune persone che erano dinanzi, tra cui l'operaio che è poi deceduto.