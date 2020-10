Coronavirus, De Luca: "Oggi 392 nuovi positivi! Numeri elevati, ma il 98% è asintomatico"

Vincenzo De Luca, governatore della Campania, ha fatto il punto della situazione in merito all'emergenza-Coronavirus, inaspritasi nel corso degli ultimi giorni, tramite la sua consueta diretta social del venerdì: "Oggi ci sono 392 nuovi positivi. Dobbiamo avere tranquillità perché l'angoscia non aiuta. Bisogna capire bene la situazione e avere chiari i comportamenti da avere. Ci sono numeri elevati, con una grossa differenza rispetto a sei mesi fa: il 98% dei positivi sono asintomatici. Abbiamo anche ridotto il numero di persone in terapia intensiva. Ad oggi la carica virale è inferiore rispetto ai mesi scorsi. La maggior parte dei nuovi contati si registra nella provincia di Napoli, quella con la maggior densità di abitanti".