Coronavirus, la Campania supera i 2mila casi in 24h per la prima volta: l'annuncio di De Luca

L'ultimo bollettino della Campania non è ancora stato diramato, ma Vincenzo De Luca ha preannunciato i dati di oggi sull'emergenza-Coronavirus nel corso della sua diretta social del venerdì: nella nostra Regioni oggi si registrano 2.280 nuovi contagiati su 15.800 tamponi. Per la prima volta viene superata quota 2.000 ed è per questo che il governatore ha chiesto al Governo un nuovo lockdown. A breve le altre dichiarazioni di De Luca.