Covid-19, in Campania posti letto quasi esauriti: l'allarme degli ultimi dati

Mentre De Luca aspetta il sostegno del governo, chiesto 1000 posti letto in vista dell'inverno, quelli in Campania stanno per esaurirsi: ne restano 28 in terapia intensiva (occupate 85 su 113) e 41 in degenza (sono occupati 884 su 925) secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile. Un campanello d'allarme da non sottovalutare, decisamente più preoccupante rispetto ai 1.593 positivi di ieri, di cui solo 79 sintomatici.