Cremonini al Maradona ha fatto subito sold-out: introvabili i biglietti

Il 24 giugno Cesare Cremonini suonerà allo stadio Maradona di Napoli per la prima volta nella sua carriera. Biglietti in vendita da diversi giorni e subito introvabili. Sono andati esauriti nel giro di poche ore, resta a disposizione solo il VIP Pack Early Entry al prezzo di quasi 200 euro.

Cremonini nella mattinata di ieri ha annunciato anche una doppia data per le tappe di Bari e Roma, al momento invece non è prevista una doppia anche al Maradona nonostante il sold-out raggiunto in poco tempo.