De Luca avverte: "Zona gialla non è un rompete le righe, in caso contrario chiuderò di nuovo tutto!"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, è intervenuto come al solito tramite Facebook e si è così espresso durante la diretta del venerdì: "Siamo in zona gialla ma non dobbiamo esaltarci. Immaginare di essere di fronte ad un rompete le righe, al fare ricreazione, sarebbe un suicidio per la Campania. Se avremo comportamenti irresponsabili la Campania sarà tutta chiusa".