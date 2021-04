De Luca è soddisfatto: "La Campania sta reggendo, solo 160 posti occupati in terapia intensiva!"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, nel suo consueto appuntamento social del venerdì ha dato le ultime sull'emergenza-Covid: "Oggi ci sono le condizioni per iniziare il cammino per uscire da questo calvario. Abbiamo tanti contagi, ma ci sono due dati confortanti: le terapie intensive, con soli 160 posti occupati e la metà di altre regioni magari in zona arancione; i decessi, che sono 5.400, sei volte meno della Lombardia. La nostra Regione sta tenendo bene e questo ci ha consentito di non chiudere reparti ordinari, non ci sono emergenze particolari".

ALTRI DATI - "Oscilliamo attorno ai 2.000 positivi al giorno, ma il dato sui sintomatici è anomalo: 300 al giorno. Molti sono poco sintomatici e abbiamo un'aggressività della variante inglese nei giovani. Vaccini? Abbiamo fatto tutto il personale medico con risultati eccellenti per gli ultra-ottantenni, senza scavalchi di categorie che invece si sono visti altrove".