Dpcm per Natale: spostamenti solo tra regioni in fascia gialla, eccezione per il 'ricongiungimento familiare'

Gli spostamenti nel periodo delle feste saranno consentiti soltanto tra le regioni che si trovano in fascia gialla. È questa la linea del governo in vista della stesura del nuovo Dpcm sul contenimento dei contagi da Covid-19, che entrerà in vigore il 4 dicembre, secondo quanto si legge sull'edizione online del Corriere della Sera.

Sul portale, viene riportata anche una possibile eccezione a questa limitazione: "Si sta valutando se inserire nel Dpcm una norma che consenta il «ricongiungimento familiare» — anche per chi si trova in fasce rosse o arancioni — sia pur limitandolo a pochissimi casi che riguardano i parenti stretti: genitori e figli, coniugi, partner conviventi anche se non sono residenti o domiciliati in quel luogo. Si tratterebbe di un motivo di urgenza aggiuntivo rispetto a quelli già previsti, ma da applicare soltanto in situazioni particolari, sembra escluso che possa essere concesso per riunire intere famiglie.