Giro d'Italia, oggi la 9ª tappa con arrivo a Napoli: il programma

© foto di Luca Mosele

Oggi il Giro d'Italia fa tappa a Napoli. La nona tappa, infatti, si corre da Avezzano a Napoli, 206 km di strada con un dislivello di 1300 metri. Dopo aver affiancato la costa tirrenica si arriva alla zona di Monte di Procida dove si svolgono gli ultimi impegnativi chilometri.

Ultimi km. Ultimi 3 km perfettamente pianeggianti su viale Dohrn e via Caracciolo verso est. Giro di boa attorno a una rotatoria all’ultimo km per poi ripercorrere via Caracciolo fino all’arrivo.

Open Village a piazza del Plebiscito. Dalle 14:20, si esibirà l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, l’ensemble nato per sottrarre al pericolo di devianza - grazie ad un’offerta formativa musicale gratuita in termini di spazi, insegnamento e anche strumenti musicali a disposizione - i bambini e i ragazzi più vulnerabili di una delle aree cittadine con i tassi più elevati di dispersione scolastica e insuccesso educativo, fenomeni strettamente legati alla radicata situazione di disagio economico e marginalità sociale che sperimentano molti nuclei familiari presenti nella zona. Un’area, quella dei Quartieri, che, anche grazie a progetti come questo, vive un periodo di grande riqualificazione e rinascita. Domenica i ragazzi suoneranno pezzi classici, jazz, e classici napoletani: da Verdi a ‘O sole mio, da Piovani a Morricone a Nino Rota per i visitatori e turisti che affolleranno l’Open Village del Giro.