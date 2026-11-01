Giro d'Italia 2027, Napoli ospiterà l'8ª tappa: nuovo percorso e arrivo? C'entra l'America's Cup

Giro d'Italia 2027, Napoli ospiterà l'8ª tappa: nuovo percorso e arrivo? C'entra l'America's CupTuttoNapoli.net
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Oggi alle 15:45Napoli città
di Antonio Noto
Giro d'Italia 2027, Napoli ospiterà l'ottava tappa: possibile percorso da Bagnoli a Posillipo, senza arrivo sul lungomare.

Il Giro d'Italia tornerà a Napoli anche nel 2027, per il sesto anno consecutivo. Il capoluogo partenopeo sarà protagonista dell'ottava tappa della corsa rosa, con partenza da Trasacco, in Abruzzo. Il percorso ufficiale sarà presentato martedì 3 novembre, ma emergono già le prime indicazioni sul tracciato. La frazione dovrebbe ricalcare in parte quella dell'Avezzano-Napoli del 2024, con una novità importante: il traguardo non dovrebbe essere collocato sul lungomare cittadino.

Giro d'Italia 2027 a Napoli, il percorso verso Bagnoli e Posillipo: c'entra l'America's Cup

La principale novità potrebbe essere il passaggio della carovana rosa attraverso Bagnoli, nell'area destinata a ospitare il villaggio dell'America's Cup. Da qui i corridori dovrebbero proseguire verso Coroglio, per poi affrontare la risalita in direzione Posillipo, dove potrebbe essere collocato l'arrivo. Una soluzione che consentirebbe di collegare due grandi eventi sportivi internazionali, valorizzando anche il panorama del golfo di Napoli. La scelta definitiva resta comunque da ufficializzare: il tracciato completo sarà svelato durante la presentazione del 3 novembre.