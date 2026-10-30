Napoli, dolci ai poliziotti durante lo sciopero: il gesto e le parole di due manifestanti

Napoli, due manifestanti offrono dolci ai poliziotti durante lo sciopero generale: “Anche loro affrontano il caro vita”.

Un gesto di solidarietà nei confronti delle forze dell'ordine durante lo sciopero generale del 30 ottobre a Napoli. Due giovani manifestanti si sono avvicinati agli agenti schierati lungo il percorso del corteo, offrendo loro due vassoi di dolci. L'episodio si è verificato in via Reggia di Portici, davanti alla sede dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, dove i poliziotti erano impegnati nelle operazioni di sicurezza della manifestazione.

Napoli, il messaggio dei manifestanti agli agenti: “Anche loro affrontano il caro vita”

I due giovani hanno voluto accompagnare il gesto con un messaggio di vicinanza ai lavoratori delle forze dell'ordine. “Non sono loro il problema, non dobbiamo prendercela con le forze dell’ordine”, hanno spiegato, sottolineando come anche gli agenti debbano affrontare quotidianamente le difficoltà legate all'aumento del costo della vita. Un episodio che ha portato un momento di distensione lungo il percorso del corteo, mettendo al centro le difficoltà economiche condivise da diverse categorie di lavoratori.