Napoli capitale del judo: al PalaVesuvio 300 atleti per gli Europei Under 23

Napoli torna a ospitare una grande manifestazione internazionale di judo dopo cinquant'anni: al PalaVesuvio 300 atleti di 35 nazioni per gli Europei U23.

Cinquant'anni dopo, Napoli torna a ospitare una manifestazione internazionale di judo. Da oggi fino a domenica il PalaVesuvio di Ponticelli sarà teatro dei Campionati Europei Under 23, con 300 atleti provenienti da 35 nazioni e un obiettivo che guarda già verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. L'Italia si presenta con 18 judoka e tra questi ci sono anche il napoletano Manuel Parlati, campione europeo Under 23 in carica, e l'ischitana Michela Terranova, campionessa europea Juniores 2025. Le gare individuali cominciano oggi, mentre domenica sarà il torneo Mixed Teams a chiudere la manifestazione.

Il Mattino: Napoli riscopre la sua grande tradizione nel judo

Come sottolinea Il Mattino, l'appuntamento rappresenta un nuovo capitolo di una tradizione che ha regalato alla città campioni come Giovanna Tortora, Pino Maddaloni, Gennaro Pirelli e Assunta Scutto. Il sindaco Gaetano Manfredi ha definito il PalaVesuvio "un presidio fondamentale per la città: un impianto polifunzionale valorizzato, capace di ospitare grandi manifestazioni di livello mondiale". L'assessora allo Sport Emanuela Ferrante ha invece posto l'accento sulla necessità di recuperare l'impiantistica cittadina e coinvolgere sempre più giovani nell'anno di Napoli Capitale dello Sport. Ora spazio al tatami, con l'Italia che punta a essere protagonista anche grazie ai suoi talenti campani.