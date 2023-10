Il Mann omaggia Maradona: domani giornata dedicata a Diego, i dettagli

Domani, 30 ottobre, è l’anniversario della nascita di Diego Armando Maradona e per l'occasione il Pibe de Oro verrà celebrato al Mann.





Domani, 30 ottobre, è l’anniversario della nascita di Diego Armando Maradona e per l'occasione il Pibe de Oro verrà celebrato al Mann.

L’Associazione culturale “El Dia de D10S”, organizza, con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli, del Comune di Napoli, del Mann, dello Human Festival e di Boundless Housing, l’evento: "Lo Sport incarna l’Anima: Diego Armando Maradona". Appuntamento nella sala conferenze del Museo Archeologico di Napoli, orari: 10-13.30; 15-18 – Ingresso lato uffici

L’Associazione culturale “El Dia de D10S” si è costituita di recente per celebrare il giorno della nascita di Maradona, narrare e far vivere il mito in tutte le sue espressioni e implicazioni sociali e culturali. Per pensare lo Sport come straordinario teatro delle vicende umane e valorizzarne le grandi potenzialità psicopedagogiche, in un contesto in cui viene utilizzato e narrato prevalentemente in modalità riduttive e tecnicistiche.

A questi temi verrà dedicata la giornata del 30 con il contributo di decine di appassionati, artisti, giornalisti, scrittori, docenti universitari.

Il programma dell'evento. Saluti ore 10: Paolo Giulierini, Direttore del Mann, Emanuela Ferrante Assessora allo sport, Comune di Napoli

"Emozioni e parole". Introducono: Vittorio Dini, Maurizio De Giovanni

Intervengono: Francesco Amodeo, Daniel Arcucci, Enrico Ariemma, Marco Bellinazzo, Laura Bercioux, Luca Bifulco, Sara Bilotti, Gianluca Bocchi, Claudio Botti, Mimmo Carratelli, Loris Caruso, Guido Clemente, Stefano Consiglio, Gianfranco Coppola, Antonio Corbo, Cristina Donadio, Paolo Esposito, Luigi Ferrante, Max Gallo, Lucio Giacomardo, Mauro Maldonato, Tommy Mandato, Francesco Manna, Titti Marrone, Giuseppe Pedersoli, Gianfranco Pecchinenda, Monica Scozzavafa, Sergio Siano, Raffaele Sibilio, Fernando Signorini, Vincenzo Siniscalchi, Nicandro Siravo, Salvatore Solimeno, Boris Sollazzo, Anna Trieste, Massimo Vignati, Maurizio Zaccone, Marco Zurzolo.

Coordinano Oscar Nicolaus, Sebastiano Deva