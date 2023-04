In arrivo una sorpresa per i tifosi del Napoli: l'annuncio del direttore del MANN

Il direttore del Museo Archeologico di Napoli Paolo Giulierini è intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Show' su Radio Marte.

" Stiamo selezionando i temi, i cimeli e le caratteristiche espositive di una mostra che celebrerà il mito di una squadra che sta battendo ogni record. I capolavori classici incontrano i capolavori moderni in un connubio di grandissime emozioni. Una sorpresa straordinaria per tutti i tifosi del Napoli.

Il Museo Archeologico di Napoli ha da tempo aperto le sue porte alla passione calcistica. Una statua di Diego Armando Maradona, opera di Christian Leperino, è esposta in uno dei cortili del Museo che nel 2017-2018 ha ospitato anche l'esposizione 'Napoli nel mito' con tanti cimeli azzurri dal 1926 ai giorni nostrani. Le statue ed i reperti sono stati anche il set fotografico del calendario del 2017 con i calciatori del Napoli. Un connubio straordinario per la gioia di turisti e visitatori che ogni giorno affollano le sale del MANN e per avvicinare i tifosi al mondo dell'arte e della bellezza".