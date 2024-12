Metropolitane, funicolari e ascensori: orari e dettagli per il 31 dicembre ed il 1 gennaio

Napoli si prepara ad un altro record di turisti (anche) per i tanti eventi previsti in città tra oggi e domani. Un ruolo cruciale sarà quello dei trasparti e Anm informa che in occasione della festività di Capodanno 2024/25, il programma di esercizio si articolerà come di seguito specificato:

Metropolitana Linea 1

- 31 dicembre 2024 servizio no stop.

- 1° gennaio 2025 ultima corsa da Piscinola ore 12:30; da Garibaldi ore 13:00.

Riapertura ore 16:30 con prima corsa da Piscinola ore 16:50; da Garibaldi ore 17:30; ultima corsa da Piscinola ore 22:30; da Garibaldi ore 23:02.

Metropolitana Linea 6

- 31 dicembre 2024 ultima corsa da Municipio ore 14:50; da Mostra ore 14:44.

- 1° gennaio 2025 ultima corsa da Mostra ore 13:06; da Municipio ore 13:12.

Funicolari

- 31 dicembre 2024 funicolari MONTESANTO e CENTRALE servizio no stop. MERGELLINA ultima corsa ore 19:40.

- 1° gennaio 2025 ultima corsa mattinale ore 12:40.

FUNICOLARE DI MONTESANTO e CENTRALE riapertura ore 16:30 - 00:30.

Ascensori

- 31 dicembre 2024 apertura ore 08:00, chiusura ore 20:00.

- 1° gennaio 2025 apertura ore 07:00, chiusura ore 13:30.

ASCENSORI CHIAIA e SANITA' riapertura ore 16:30 e chiusura ore 24:00.

ASCENSORE MONTE ECHIA apertura ore 07:00, chiusura ore 22:00.

Servizio di superficie

- 31 dicembre 2024 il servizio avrà termine anticipatamente intorno alle ore 20:00. Saranno sospesi i servizi notturni e di accompagnamento.

- 1° gennaio 2025 il servizio sarà sospeso alle ore 13:30. E' prevista una ripresa pomeridiana a partire dalle ore 16:00 sulle seguenti linee:

C. Aosta: 128 - 180 - 181 - C37 - 140 - 143 - 165 - 112 - 633 - C16 - C31 - R6 - R7 - 139 - 147.

Carlo III: 144 - 162 - 201 - 202 - 204 - 254 - C63 - 3M.

Via Puglie: 116 - 130 - 151 - 154 - 158 - 168 - 169 - 173 - 175 - 178 - 182 - 184 - 191 - 195 - 196 - R2 - R5 - C67.

San Giovanni: 412 - 421 - 422.

L'autolinea Alibus effettua servizio continuativo.



Parcheggi

31 dicembre 2024 servizio no stop per i parcheggi, Brin, Chiaiano, Scampia, Frullone, Maschio Angioino (Spalti).