Migliora il mare di Napoli, due tratti classificati come "eccellenti". Manfredi: "Risultati evidenti"

La qualità delle acque di balneazione nella città di Napoli continua a migliorare. Secondo la classificazione pubblicata dalla Regione Campania sulla base dei rilievi effettuati dall’Arpac, i tratti di mare antistanti Donn’Anna e Nazario Sauro, classificati come “buoni” lo scorso anno, sono ora considerati “eccellenti”. Migliora anche il tratto antistante via Parthenope, che passa da “sufficiente” a “buono”. Confermata invece l’eccellenza per Nisida, Trentaremi, Marechiaro, Punta Nera, Capo Posillipo, Posillipo e il lungomare Caracciolo. I tratti di Pietrarsa e San Giovanni risultano ancora sotto monitoraggio con la dicitura “nuova classificazione”, essendo inclusi per il terzo anno tra i siti di nuova balneabilità.

A testimonianza del generale miglioramento della qualità delle acque nel capoluogo partenopeo contribuiscono anche i livelli di eccellenza raggiunti dai tratti di mare confinanti, verso Portici e verso Pozzuoli. “Il percorso per restituire alla città di Napoli un mare balneabile lungo l’intera costa prosegue – spiega il sindaco Manfredi –. Sono evidenti i risultati del lavoro di manutenzione ed efficientamento della rete fognaria e dell’attivazione degli impianti di sollevamento realizzati da ABC. La bonifica e la riqualificazione degli arenili stanno andando avanti. Il prossimo passo sarà la realizzazione del piano di intervento per la zona Est e per la zona Ovest, che abbiamo sottoposto alla Regione per il finanziamento”.